Президент Белоруссии рассказал некоторые подробности пребывания во Дворце Независимости высоких гостей. Александр Лукашенко считает, что главное состоит в том, чтобы реализовать договоренности, достигнутые на заседании "нормандской четверки" в Минске, сообщает "Дни.ру". prezidents "Вы видели все, как было организовано. Кормили всем, что производят в Белоруссии и России. Ели яичницу, сыр, молочные продукты, выпили несколько ведер кофе", – рассказал президент по итогам прошедших переговоров. По его словам, "этот процесс гораздо сложнее, чем создавать, здесь сутками не обойдешься". "Документов в истории рождалось много, теперь главное реализовать эти документы", – заявил он. Президент Белоруссии уточнил, что ночью эксперты, участвовавшие в переговорах, спали по очереди, чтобы "голова была светлой". При этом Лукашенко уточнил, что лидерам стран отдохнуть не удалось. Президент подчеркнул, что остался "очень доволен" результатами минских переговоров. "Лидеры государств нормандской четверки просто молодцы, они выдержали марафон", – констатировал политик. По его словам, "вопросы войны и мира решаются месяцами и годами, а здесь удалось в течение 16 часов договориться о прекращении огня". "Но главное – впереди, как пойдет – посмотрим", – сказал белорусский лидер. Лукашенко признался, что минувшей ночью, когда шли переговоры "четверки", ему не удалось поспать. Он отметил, что лично подносил участникам переговоров кофе и еду. "Как без боеприпасов может идти война на мирном фронте? Моя задача была боеприпасы подносить вовремя. Поэтому я старался выполнять свою функцию", — заявил президент Белоруссии.