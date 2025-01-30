На мужчину упал кирпич в Уральске: виновнику грозит до 6 лет лишения свободы

Виновнику грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Он проходил мимо строящегося многоэтажного дома по адресу: Жукова 14, когда с высоты на него упал кирпич. На объекте вывешен паспорт, где и заказчиком и подрядчиком является ТОО «Строй Техно Групп».

В день трагедии, в департаменте полиции ЗКО отметили, что мужчина погиб от падения кирпича со строящегося девятиэтажного дома.

Позже дополнили, что следствие ведётся по части 2 статьи 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Согласно статье, виновнику грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Заместитель руководителя управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов пояснил, что их ведомство вести следствие не будет, так как в этом случае погибший не является работником этой компании и трудовых отношений там нет. Дело зарегистрировано, как несчастный случай.

Между тем уральцы, которым приходится ходить по этой злополучной дороге каждый день говорят, что о произошедшей трагедии знают. Но идти по другой стороне дороге считают опасным, там стоят старые двухэтажные дома, где может также упасть кирпич.

— Нет, ну мы стараемся идти вдали от здания, но никто не застрахован от несчастных случаев. Конечно страшно. Тут ежедневно по дороге ходят ученики в школу, нужно принимать меры. Как-то по серьезней ограждать строящиеся объекты, — сказал мужчина.

Напомним, 26 ноября 2023 года женщина проходила мимо дома №236 на проспекте Назарбаева, когда ей на голову упал кирпич. От полученных травм она скончалась на месте.