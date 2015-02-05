На взлетно-посадочной полосе появились трещины и выбоины, об этом заявил финансовый директор аэропорта Азамат Тураш, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сейчас в аэропорт Уральска летают две авиакомпании - "Эйр Астана" и "Бек Эйр", в день воздушная гавань обслуживает не более четырех рейсов. photo_148890 Речь идет о новой взлетно-посадочной полосе, реконструкция которой началась в 2014 году и делится на два этапа. На фотоснимках, сделанных сотрудниками аэропорта Уральска, видны выбоины и трещины. Некоторые из них залатаны, однако дефекты на полосе все еще имеются. По словам собеседника, сейчас в таких условиях еще работать можно, однако с наступлением весны ситуация может ухудшиться. "Сейчас зима, температура минусовая, полоса застывшая. В этих реалиях работать пока можно, интенсивность (полетов. - Прим. автора) небольшая. Весной, когда все начнет таять, будут последствия, сложно будет работать. Мы писали письмо в Министерство инвестиций (и развития. - Прим. автора), описав всю проблему, приложив все фотографии. Фотографии сделаны членами комиссии, которая была создана нами, - поясняет Тураш. - Дело в том, что бетон положен некачественно, он рушится (...) Ответа от министерства пока не было", - сказал финансовый директор аэропорта Уральска. По словам Тураша, в апреле начнется второй этап реконструкции взлетно-посадочной полосы, тогда должны быть устранены все недочеты. Заявление руководителей уральского аэропорта прокомментировал глава Комитета гражданской авиации Бекен Сейдахметов. "В целом общая площадь реконструируемой взлетно-посадочной полосы занимает 108 тысяч квадратных метров, и эти ямы, как их они называют, это места выхода стекшей глины. Их 63 маленьких точки (...) Мы их обнаружили в ноябре, в акте они обозначены. Подрядчик должен устранить их. Самая большая из них (трещина. - Прим. автора) - 15 сантиметров, остальные - 5-6 сантиметров. На фотографии кажется, что эти пятна большие, на самом деле не так, - рассказывает Сейдахметов. - Это не трещины, это места выхода стекшей глины. Такое явление также присутствует на дорогах. Выемки на безопасность полетов в аэропорту Уральска не влияют", - заверил чиновник. Напомним, о состоянии взлетно-посадочной полосы уральского аэропорта стало известно еще в ноябре 2014 года. Тогда руководители воздушной гавани говорили, что полоса непригодна для использования в зимнее время и заявляли, что аэропорт Уральска не будет нести ответственность за последствия. Позже КГА прокомментировал ситуацию, заверив, что взлетно-посадочная полоса находится в нормальном состоянии. photo_148877   photo_148881   photo_148884  