На отчет акима Атырауской области приехал министр культуры и спорта
В Атырау проходит отчетная встреча акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кроме министра культуры и спорта РК Арыстанбека МУХАМЕДИУЛЫ на отчет приехал вице-министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ, депутаты Сената Парламента Гумар ДЮСЕМБАЕВ и Сарсенбай ЕНСЕНГЕНОВ, а также известный казахстанский актер театра и кино, режиссер Асанали АШИМОВ. Отчетная встреча началась в 10.00 в спорткомплексе "Жайык" при Атырауском государственном университете. Алия ЖАМИТОВА