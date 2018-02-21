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Социум

На отчет акима Атырауской области приехал министр культуры и спорта

В Атырау проходит отчетная встреча акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кроме министра культуры и спорта РК Арыстанбека МУХАМЕДИУЛЫ на отчет приехал вице-министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ, депутаты Сената Парламента Гумар ДЮСЕМБАЕВ и Сарсенбай ЕНСЕНГЕНОВ, а также известный казахстанский актер театра и кино, режиссер Асанали АШИМОВ. Отчетная встреча началась в 10.00 в спорткомплексе "Жайык" при Атырауском государственном университете. Алия ЖАМИТОВА
gorod
На отчет акима Атырауской области приехал министр культуры и спорта
В Атырау проходит отчетная встреча акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кроме министра культуры и спорта РК Арыстанбека МУХАМЕДИУЛЫ на отчет приехал вице-министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ, депутаты Сената Парламента Гумар ДЮСЕМБАЕВ и Сарсенбай ЕНСЕНГЕНОВ, а также известный казахстанский актер театра и кино, режиссер Асанали АШИМОВ. Отчетная встреча началась в 10.00 в спорткомплексе "Жайык" при Атырауском государственном  университете. Алия ЖАМИТОВА
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