На озере Челкар в ЗКО спасли четырех отдыхающих

Фото из архива "МГ" Сегодня, 17 июня, спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС ЗКО спасли четырех отдыхающих на озере Челкар. - Четырем отдыхающим, унесенным в открытое озеро на надувных матрасах, помогли спасатели поста №2 Челкар оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Ербол ХАНГЕРЕЕВ и Нурхан ЖОЛАХОВ, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Пострадавшими оказались жители города Уральска. Как объясняют спасатели, подобные случаи происходят из-за того, что отдыхающие часто плавают на матрасах, предназначенных лишь для сна в п