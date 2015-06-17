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Социум

На озере Челкар в ЗКО спасли четырех отдыхающих

Фото из архива "МГ" Сегодня, 17 июня, спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС ЗКО спасли четырех отдыхающих на озере Челкар. - Четырем отдыхающим, унесенным в открытое озеро на надувных матрасах, помогли спасатели поста №2 Челкар оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Ербол ХАНГЕРЕЕВ и Нурхан ЖОЛАХОВ, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Пострадавшими оказались жители города Уральска. Как объясняют спасатели, подобные случаи происходят из-за того, что отдыхающие часто плавают на матрасах, предназначенных лишь для сна в п
Marat
На озере Челкар в ЗКО спасли четырех отдыхающих
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Сегодня, 17 июня, спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС ЗКО спасли четырех отдыхающих на озере Челкар. - Четырем отдыхающим, унесенным в открытое озеро на надувных матрасах, помогли спасатели поста №2 Челкар оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Ербол ХАНГЕРЕЕВ и Нурхан ЖОЛАХОВ, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Пострадавшими оказались жители города Уральска. Как объясняют спасатели, подобные случаи происходят из-за того, что отдыхающие часто плавают на матрасах, предназначенных лишь для сна в помещении. Так как эти матрасы намного толще обычных надувных, поэтому обладают повышенной парусностью.
спасатели

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