Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в антимонопольном департаменте по Мангистауской области, трое предпринимателей ТОО «LPG Trade», ИП «Дыбыс Ж.М.» и ИП «Шолтаманова Б.» необоснованно повысили цену на сжиженный газ. В их действиях выявлен ценовой сговор. Согласно статье 170 Предпринимательского кодекса, "запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство или реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления и (или) поддержания цен, либо других условий приобретения или реализации товаров". - По результатам расследования возбуждены административные производства по части 2 статьи 159 Кодекса РК «Об административных правонарушения» и материалы были переданы в суд. Постановлением Тупкараганского районного суда по Мангистауской области предприниматели признаны виновными и привлечены к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией монопольного дохода на общую сумму 545 504 тенге,- сказал Бауржан Есенов, руководитель отдела расследований департамента по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области. Постановление суда вступило в законную силу.