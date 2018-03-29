На полмиллиона тенге оштрафовали водителей Уральска за использование подложных номеров

12 водителей привлекли к административной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, согласно правилам дорожного движения РК, запрещается управлять транспортным средством в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия документам. Таким образом сумма штрафов составила более 500 тысяч тенге. - С начала 2018 года за данное нарушение к административной ответственности привлечено 12 водителей. Суд наложил каждому взыскание в виде штрафа в размере 48 100 тенге. На