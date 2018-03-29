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Социум

На полмиллиона тенге оштрафовали водителей Уральска за использование подложных номеров

12 водителей привлекли к административной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, согласно правилам дорожного движения РК, запрещается управлять транспортным средством в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия документам. Таким образом сумма штрафов составила более 500 тысяч тенге. - С начала 2018 года за данное нарушение к административной ответственности привлечено 12 водителей. Суд наложил каждому взыскание в виде штрафа в размере 48 100 тенге. На
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На полмиллиона тенге оштрафовали водителей Уральска за использование подложных номеров
12 водителей привлекли к административной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, согласно правилам дорожного движения РК, запрещается управлять транспортным средством в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или их несоответствия документам. Таким образом сумма штрафов составила более 500 тысяч тенге. - С начала 2018 года за данное нарушение к административной ответственности привлечено 12 водителей. Суд наложил каждому взыскание в виде штрафа в размере 48 100 тенге. На сегодняшний день 8 водителей добровольно оплатили наложенный штраф, с остальных данная сумма будет взыскана принудительно, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что согласно статье 590 ч. 4 КоАП РК, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на 1 год.

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