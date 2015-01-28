На проведение различных мероприятий в разных регионах Казахстана, связанных с празднованием 550-летия Казахского ханства, планируется потратить более 22,79 млрд тенге. Об этом сообщается в плане мероприятий по подготовке и проведению в 2015 году 550-летнего юбилея Казахского ханства, опубликованном в системе "Адилет", сообщает NUR.KZ. Иллюстративное фото Иллюстративное фото В частности, согласно плану мероприятий, 13,48 млрд планируется потратить на проведение культурно-спортивных и массовых мероприятий, посвященных 550-летию Казахского ханства, в городе Таразе; на проведение республиканских и региональных спортивных соревнований, посвященных 550-летию Казахского ханства - 9 млн; 506,8 млн тенге намерены потратить на театрализованное представление в Таразе, которое пройдет в сентябре 2015 года; 0,5 млрд - на сооружение и торжественное открытие монумента "Қазақ хандығына 550 жыл" в Таразе; 68 млн - на постановку спектаклей: "Керей-Жанибек", "Қазақ Елі", балета "Қазақ хандығы"; около 1 млрд тенге - на выпуск 10-серийного историко-драматического телесериала "Қазақ елі"; 250 млн - на выпуск документального фильма "Қазақ хандығына 550 жыл"; 375 млн - на выпуск многосерийного анимационного фильма "Қазақ елі"; более 100 млн на издание трилогии И. Есенберлина "Кочевники"; 150 млн - на создание художественного полотна (картины) "Ұлы көш". При этом сумма расходов еще будет уточняться. Кроме того, в списке есть мероприятия, сумма расходов по которым еще не определена. Напомним, ранее министр финансов РК Бахыт Султанов сообщил, что на празднование 550-летия казахской государственности планируется потратить около 3 млрд тенге.