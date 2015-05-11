На праздновании Дня Победы в Алматы полицейский толкнул ветерана

В Алматы 9 мая на праздновании Дня Победы в парке 28 панфиловцев произошел вопиющий случай: сотрудник правоохранительных органов толкнул ветерана, пытавшегося с супругой пройти и возложить цветы к Вечному огню, сообщает NUR.KZ. Фото facebook.com/marina.gyaurova О недостойном поведении полицейского рассказала в своем Facebook жительница Алматы Марина Гяурова. «Даже небо плачет сегодня! Этот пост посвящен тем, кто шел сегодня почтить память погибшим и тем, кто еще с нами. Знаете, я вновь и вновь сталкиваюсь с отвратительной организацией праздника. Неужели нельзя чиновникам раз и навсегда запомни