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На праздновании Дня Победы в Алматы полицейский толкнул ветерана

В Алматы 9 мая на праздновании Дня Победы в парке 28 панфиловцев произошел вопиющий случай: сотрудник правоохранительных органов толкнул ветерана, пытавшегося с супругой пройти и возложить цветы к Вечному огню, сообщает NUR.KZ. Фото facebook.com/marina.gyaurova О недостойном поведении полицейского рассказала в своем Facebook жительница Алматы Марина Гяурова. «Даже небо плачет сегодня! Этот пост посвящен тем, кто шел сегодня почтить память погибшим и тем, кто еще с нами. Знаете, я вновь и вновь сталкиваюсь с отвратительной организацией праздника. Неужели нельзя чиновникам раз и навсегда запомни
Marat
На праздновании Дня Победы в Алматы полицейский толкнул ветерана
В Алматы 9 мая на праздновании Дня Победы в парке 28 панфиловцев произошел вопиющий случай: сотрудник правоохранительных органов толкнул ветерана, пытавшегося с супругой пройти и возложить цветы к Вечному огню, сообщает NUR.KZ.
Фото facebook.com/marina.gyaurova
Фото facebook.com/marina.gyaurova
 Фото facebook.com/marina.gyaurova О недостойном поведении полицейского рассказала в своем Facebook жительница Алматы Марина Гяурова. «Даже небо плачет сегодня! Этот пост посвящен тем, кто шел сегодня почтить память погибшим и тем, кто еще с нами. Знаете, я вновь и вновь сталкиваюсь с отвратительной организацией праздника. Неужели нельзя чиновникам раз и навсегда запомнить, что это не их праздник, это праздник ВЕТЕРАНОВ и народа! А все проводится как будто ради показухи, для галочки… «. — написала Гяурова. Женщина призналась, что вид ветерана с кровью на лице поверг ее шок. Она подошла к нему и оказала помощь, после чего тот сказал, что с подобным не сталкивался еще ни разу за 70 лет, что ходит в парк. «Он прибыл на праздник с супругой. Все было оцеплено, и пожилую пару не пускали на возложение, хотя их можно было провести, оказать должные знаки внимания. Но нет! Когда они пытались пройти, ветерана толкнул милиционер. Участник Великой Отечественной войны упал, разбил очки и рассек бровь», — рассказывает шокирующие подробности Гяурова. Она подчеркнула, что за все время, которое она провела с ветераном и его женой, к ним не подошли и не извинились ни полицейские, ни работники акимата. Никто не проявил участия. «Как назвать это все, для кого устраивается праздник? Все внутри переворачивается, душа от боли разрывается. За это они гибли и воевали, отстаивая родину? За то, чтобы кто-то вальяжно шагал с улыбкой на лице?», — вопрошает Гяурова. Как пишет женщина, позже выяснилось, что пострадавший ветеран с супругой были далеко не единственными, кто не смог попасть к возложению. «Хотя каждого из них, думаю, могли привезти на машине и усадить под шатер. Но и под шатром мест всем тоже не хватало. Неужели нельзя было подсчитать точное количество? В общем, слов нет. Спасибо Вам за праздник и боль в моем сердце. P.S. Надеюсь, кто-то услышит, и на следующий год такой ужасной организации не повторится. Хотя с каждым годом тех, кто воевал за этот мир и ясное небо, становится все меньше и меньше…», — закончила Гяурова. Интернет-аудитория горячо отреагировала на этот пост, полный скорби и гнева. Они называют происшедшее позором и стыдом. Одна из комментаторов проявила инициативу, поставив в известность о случившемся пресс-службу акимата.

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