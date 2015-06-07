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На премии «Муз-ТВ» на гостя церемонии Arash упал рояль

На церемонию вручения ежегодной российской премии «Муз-ТВ», которая проходила в этом году в Астане прибыл шведский исполнитель Arash. Фото с сайта РИА VistaNews За кулисами во время церемонии на 38-летнего певца упал рояль, сообщает РИА VistaNews. Церемония награждения премии «Муз-ТВ», которая прошла вчера, 5 июня, в Астане, сопровождалась чередой инцидентов. Сначала на молодого музыканта Никиту Преснякова упала декорация, из-за чего парня срочно госпитализировали в местную больницу. Затем крыша стадиона «Астана-Арена» внезапно начала протекать, поэтому некоторые артисты выступали под зонтикам
Marat
На премии «Муз-ТВ» на гостя церемонии Arash упал рояль
На церемонию вручения ежегодной российской премии «Муз-ТВ», которая проходила в этом году в Астане прибыл шведский исполнитель Arash.
Фото с сайта РИА VistaNews
Фото с сайта РИА VistaNews
 Фото с сайта РИА VistaNews За кулисами во время церемонии на 38-летнего певца упал рояль, сообщает РИА VistaNews. Церемония награждения премии «Муз-ТВ», которая прошла вчера, 5 июня, в Астане, сопровождалась чередой инцидентов. Сначала на молодого музыканта Никиту Преснякова упала декорация, из-за чего парня срочно госпитализировали в местную больницу. Затем крыша стадиона «Астана-Арена» внезапно начала протекать, поэтому некоторые артисты выступали под зонтиками, а техперсонал постоянно протирал полы сцены от большого количества луж. А в завершении мероприятия за кулисами на шведского певца Arash упал рояль. Все произошло в считанные минуты: грузчики, которые несли рояль для выступления Макса Коржа, не смогли рассчитать силы и выпустили из рук музыкальный инструмент. В этот момент мимо проходил шведский гость, который не успел увернуться от громадного инструмента. В итоге: коричневый рояль упал на ноги Arash. Артиста немедленно отнесли в гримерку, и вызвали медиков. Врачи после осмотра вынуждены были наложить гипс на левую ногу певца. До конца церемонии Arash не мог самостоятельно передвигаться и жаловался на сильные боли в ноге. Несмотря на произошедшее, шведский гость отказался предъявлять какие-либо претензии организаторам мероприятия, поскольку уверен, что инцидент был случайностью.

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