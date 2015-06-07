На премии «Муз-ТВ» на гостя церемонии Arash упал рояль

На церемонию вручения ежегодной российской премии «Муз-ТВ», которая проходила в этом году в Астане прибыл шведский исполнитель Arash. Фото с сайта РИА VistaNews За кулисами во время церемонии на 38-летнего певца упал рояль, сообщает РИА VistaNews. Церемония награждения премии «Муз-ТВ», которая прошла вчера, 5 июня, в Астане, сопровождалась чередой инцидентов. Сначала на молодого музыканта Никиту Преснякова упала декорация, из-за чего парня срочно госпитализировали в местную больницу. Затем крыша стадиона «Астана-Арена» внезапно начала протекать, поэтому некоторые артисты выступали под зонтикам