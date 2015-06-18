На реке Чаган ЗКО утонул рыбак

Фото из архива "МГ" Трагедия произошла вчера, 17 июня, на реке Чаган близ села Асан Зеленовского района. - Мужчина 75 лет утонул во время рыбной ловли на реке Чаган, - поясняет главный специалист группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВА. - Тело было извлечено из воды силами оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО. В поисках было задействовано 5 спасателей и 1 единица техники. Это 15 случай утопления на водоемах области. Между тем, вечером 16 июня в реке Урал в поселке Карауылтобе Акжайыкского района утонул мальчик. Ученик 3-го класса одной из уральских школ утону