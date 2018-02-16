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Социум

На ремонт дорог выделяются колоссальные средства - аким ЗКО

Ежегодно сумма, выделяемая на ремонт дорог, увеличивается, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВА, по состоянию автомобильных дорог наша область занимает последнее место по республике. Тем не менее в последние годы ситуация с качеством дорог улучшается. - Очень хорошо нам помогают государственные программы. Только по госпрограмме "Нурлы Жол" были выделены колоссальные средства на ремонт дорог. Выделенный бюджет составил 36,5 млрд тенге, - сказал Альтай КУЛЬГИНОВ. По его словам, сумма, выделяемая на ремонт дорог ежегод
Дана Рахметова
На ремонт дорог выделяются колоссальные средства - аким ЗКО
Ежегодно сумма, выделяемая на ремонт дорог, увеличивается, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВА, по состоянию автомобильных дорог наша область занимает последнее место по республике. Тем не менее в последние годы ситуация с качеством дорог улучшается. - Очень хорошо нам помогают государственные программы. Только по госпрограмме "Нурлы Жол" были выделены колоссальные средства на ремонт дорог. Выделенный бюджет составил 36,5 млрд тенге, - сказал Альтай КУЛЬГИНОВ. По его словам, сумма, выделяемая на ремонт дорог ежегодно увеличивается. Так, если в 2015 году было отремонтировано 160 км дорог, то в 2016 году уже 290, еще на 500 км дорог начался ремонт в прошлом году. Из них на 420 км ремонт завершился. - Такая же работа ведется в 9 из 12 района области. Вообще мы планировали начать работы в 11 районах, но в двух из-за отдаленности не смогли начать. Однако вопрос там уже решен, и работы по ремонту дорог начнутся в этом году, - рассказал глава региона. Следует отметить, что на ремонт автодорог только в областном центре в 2017 году было выделено 8,1 млрд тенге и еще порядка 2 млрд тенге на реконструкцию деповского моста.
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