На ремонт дорог выделяются колоссальные средства - аким ЗКО

Ежегодно сумма, выделяемая на ремонт дорог, увеличивается, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВА, по состоянию автомобильных дорог наша область занимает последнее место по республике. Тем не менее в последние годы ситуация с качеством дорог улучшается. - Очень хорошо нам помогают государственные программы. Только по госпрограмме "Нурлы Жол" были выделены колоссальные средства на ремонт дорог. Выделенный бюджет составил 36,5 млрд тенге, - сказал Альтай КУЛЬГИНОВ. По его словам, сумма, выделяемая на ремонт дорог ежегод