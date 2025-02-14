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Социум

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури.
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На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

—13 февраля в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3987 (S06W21) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 8 минут,  — сообщает ИПГ.

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Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее японский спутник сделал уникальные снимки Земли.

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