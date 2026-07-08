На трассе Актобе - Кандыагаш начнут фиксировать среднюю скорость движения

Уже с 10 июля на четырех республиканских платных трассах, включая направление Актобе - Кандыагаш, заработает система контроля средней скорости движения, сообщает АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Новая мера внедряется для профилактики нарушений и повышения безопасности на дорогах. Помимо участка Актобе - Кандыагаш, контроль средней скорости в обоих направлениях будет действовать на следующих трассах:

Алматы - Хоргос;

Кокшетау - Петропавловск;

Астана - Темиртау (участок Аршалы - Ошаганды).

В "КазАвтоЖоле" поясняют, что система оценивает фактическое время преодоления транспортным средством определенного отрезка пути. Такой подход призван исключить опасную практику, когда водители снижают скорость только непосредственно перед камерой фиксации, а затем вновь резко разгоняются.

- Главная цель внедрения системы - не наказание, а предупреждение опасного поведения на дороге. Практика показывает, что именно превышение скорости остается одним из ключевых факторов тяжелых ДТП, - отмечают в компании.

Внедрение автоматической фиксации проводится в рамках превентивных мер на участках с высокой интенсивностью движения. Специалисты подчеркивают, что соблюдение скоростного режима на всем пути следования критически важно для предотвращения аварий.

- Безопасная дорога начинается не только с качественного покрытия, но и с ответственного поведения за рулем. Несколько минут экономии не стоят человеческой жизни, - напоминают в "ҚазАвтоЖол".

Водителей призывают заранее планировать время в пути и строго следовать требованиям дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость.

