ЧП произошло сегодня, 22 декабря, в 9.30 на трассе Уральск-Аксай, недалеко от п. Федоровка Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что у микроавтобуса были неполадки заднего колеса. - Водитель пытался избежать опрокидывания, однако микроавтобус съехал с трассы и упал на бок, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО.  - Никто из находившихся в салоне людей не пострадал. В управлении здравоохранения ЗКО также сообщили, что пострадавших в ДТП не было. - На место ДТП выезжала машина скорой помощи, однако госпитализирован никто не был, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Видео предоставлено очевидцем Qc9u8_jJDao