Скриншот с видео В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что у микроавтобуса были неполадки заднего колеса. - Водитель пытался избежать опрокидывания, однако микроавтобус съехал с трассы и упал на бок, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. - Никто из находившихся в салоне людей не пострадал. В управлении здравоохранения ЗКО также сообщили, что пострадавших в ДТП не было. - На место ДТП выезжала машина скорой помощи, однако госпитализирован никто не был, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.Qc9u8_jJDao