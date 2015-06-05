Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

На Украине по подозрению в связях с «Исламским государством» задержан казахстанец

На Украине задержан казахстанец, которого заподозрили в связях с международной террористической группировкой "Исламское государство", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу СБУ. Иллюстративное фото с сайта www.ruscur.ru По информации спецслужб, в стране были задержаны пять человек - среди них один казахстанец, двое граждан России, один гражданин Таджикистана и еще один - Узбекистана. Операция была нацелена на выявление и блокировку каналов, по которым бойцы "Исламского государства" проходили через Украину и Турцию в Сирию и Ирак. Перевалочный пункт был обнаружен 3 июня
Marat
На Украине по подозрению в связях с «Исламским государством» задержан казахстанец
На Украине задержан казахстанец, которого заподозрили в связях с международной террористической группировкой "Исламское государство", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Иллюстративное фото с сайта www.ruscur.ru
Иллюстративное фото с сайта www.ruscur.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.ruscur.ru По информации спецслужб, в стране были задержаны пять человек - среди них один казахстанец, двое граждан России, один гражданин Таджикистана и еще один - Узбекистана. Операция была нацелена на выявление и блокировку каналов, по которым бойцы "Исламского государства" проходили через Украину и Турцию в Сирию и Ирак. Перевалочный пункт был обнаружен 3 июня. Трем задержанным иностранцам сократили время пребывания на Украине, по отношению еще двоих было принято решение об их экстрадиции на родину.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article