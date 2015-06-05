На Украине по подозрению в связях с «Исламским государством» задержан казахстанец

На Украине задержан казахстанец, которого заподозрили в связях с международной террористической группировкой "Исламское государство", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу СБУ. Иллюстративное фото с сайта www.ruscur.ru По информации спецслужб, в стране были задержаны пять человек - среди них один казахстанец, двое граждан России, один гражданин Таджикистана и еще один - Узбекистана. Операция была нацелена на выявление и блокировку каналов, по которым бойцы "Исламского государства" проходили через Украину и Турцию в Сирию и Ирак. Перевалочный пункт был обнаружен 3 июня