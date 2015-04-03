На внучку Панфилова Айгуль Байкадамову совершено нападение в Алматы

На внучку героя Советского Cоюза Ивана Панфилова и дочь известного казахстанского композитора Бахытжана Байкадамова Айгуль Байкадамову совершено нападение в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Айгуль Байкадамова была избита, у нее сильно пострадало лицо. Нападавшие ничего не украли. Неизвестные напали на женщину вечером 2 апреля недалеко от ее дома. Айгуль Байкадамова возвращалась из Талгарского медицинского колледжа, водитель вуза оставил ее в нескольких метрах от дома. Нападавших Айгуль Байкадамова не видела, а очнулась спустя некоторое время возле гаражей. Прохожий привел ее в чув