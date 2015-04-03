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На внучку Панфилова Айгуль Байкадамову совершено нападение в Алматы

На внучку героя Советского Cоюза Ивана Панфилова и дочь известного казахстанского композитора Бахытжана Байкадамова Айгуль Байкадамову совершено нападение в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Айгуль Байкадамова была избита, у нее сильно пострадало лицо. Нападавшие ничего не украли. Неизвестные напали на женщину вечером 2 апреля недалеко от ее дома. Айгуль Байкадамова возвращалась из Талгарского медицинского колледжа, водитель вуза оставил ее в нескольких метрах от дома. Нападавших Айгуль Байкадамова не видела, а очнулась спустя некоторое время возле гаражей. Прохожий привел ее в чув
Marat
На внучку Панфилова Айгуль Байкадамову совершено нападение в Алматы
На внучку героя Советского Cоюза Ивана Панфилова и дочь известного казахстанского композитора Бахытжана Байкадамова Айгуль Байкадамову совершено нападение в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
photo_153900
photo_153900
 Айгуль Байкадамова была избита, у нее сильно пострадало лицо. Нападавшие ничего не украли. Неизвестные напали на женщину вечером 2 апреля недалеко от ее дома. Айгуль Байкадамова возвращалась из Талгарского медицинского колледжа, водитель вуза оставил ее в нескольких метрах от дома. Нападавших Айгуль Байкадамова не видела, а очнулась спустя некоторое время возле гаражей. Прохожий привел ее в чувство и помог добраться до квартиры. Молодой человек предложил вызвать скорую помощь, однако она отказалась. Айгуль Байкадамова отложила обращение в полицию по семейным обстоятельствам - у ее младшей сестры умер муж. Айгуль Байкадамова связывает нападение со своей активной гражданской позицией, в частности, накануне она принимала участие в дискуссии в социальной сети Facebook по поводу георгиевских ленточек. Внучка Панфилова считает, что нападение "заказали" ее оппоненты. Тем не менее, Айгуль Байкадамова крепка духом и не чувствует себя запуганной. "Я не только внучка Панфилова, но и дочь Байкадамова", - говорит она.

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