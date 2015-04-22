На вокзальной площади Уральска приспущен государственный флаг

Сегодня, 22 апреля, на площади перед вокзалом государственный флаг оказался приспущенным, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Флагштоки в больших количествах в Уральске установили перед самым приездом главы государства 2 апреля. Тогда же несколько флагштоков было установлено на площади перед вокзалом. Еще вчера, 21 апреля, в редакцию "МГ" обратился читатель, который поинтересовался "Не объявлен ли в Уральске траур, поскольку один из флагов на вокзальной площади приспущен?". Мы обратились за комментариями в городской акимат, где пояснили, что вчера, 21 апреля, из-за сильного ветра оторв