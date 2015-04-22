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Социум

На вокзальной площади Уральска приспущен государственный флаг

Сегодня, 22 апреля, на площади перед вокзалом государственный флаг оказался приспущенным, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Флагштоки в больших количествах в Уральске установили перед самым приездом главы государства 2 апреля. Тогда же несколько флагштоков было установлено на площади перед вокзалом. Еще вчера, 21 апреля, в редакцию "МГ" обратился читатель, который поинтересовался "Не объявлен ли в Уральске траур, поскольку один из флагов на вокзальной площади приспущен?". Мы обратились за комментариями в городской акимат, где пояснили, что вчера, 21 апреля, из-за сильного ветра оторв
Дана Рахметова
На вокзальной площади Уральска приспущен государственный флаг
Сегодня, 22 апреля, на площади перед вокзалом государственный флаг оказался приспущенным, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
flag (1)
flag (1)
 Флагштоки в больших количествах в Уральске установили перед самым приездом главы государства 2 апреля. Тогда же несколько флагштоков было установлено на площади перед вокзалом. Еще вчера, 21 апреля, в редакцию "МГ" обратился читатель, который поинтересовался "Не объявлен ли в Уральске траур, поскольку один из флагов на вокзальной площади приспущен?". Мы обратились за комментариями в городской акимат, где пояснили, что вчера, 21 апреля, из-за сильного ветра оторвался крючок, который держал флаг, и пообещали, что в ближайшее время все будет исправлено. Через некоторое время в горакимате сообщили, что флаг поднят и в подтверждение прислали фотографию.
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
флаг Площадь

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