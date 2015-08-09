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На юге РК в ДТП с автобусом погибли четверо граждан Кыргызстана

В Жамбылской области в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург погибли четверо гражданина Кыргызстана, еще трое доставлены в больницу, передает Today.kz. Фото с сайта Today.kz - 7 августа на 405 км автотрассы Алматы - Екатеринбург в Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого наступила смерть граждан Кыргызской Республики, а также госпитализированы с разными телесными повреждениями, - сообщает Генеральное консульство Кыргызской Республики в Алматы. Предварительно установлено, что рейсовый автобус под управлением жителя Южно-Казахстанской области, выехав на п
Marat
На юге РК в ДТП с автобусом погибли четверо граждан Кыргызстана
В Жамбылской области в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург погибли четверо гражданина Кыргызстана, еще трое доставлены в больницу, передает Today.kz.
Фото с сайта Today.kz
Фото с сайта Today.kz
 Фото с сайта Today.kz - 7 августа на 405 км автотрассы Алматы - Екатеринбург в Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого наступила смерть граждан Кыргызской Республики, а также госпитализированы с разными телесными повреждениями, - сообщает Генеральное консульство Кыргызской Республики в Алматы. Предварительно установлено, что рейсовый автобус под управлением жителя Южно-Казахстанской области, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомашиной марки Toyota Ipsum, за рулем которой находился гражданин Кыргызской Республики. - В Toyota Ipsum находились семь граждан КР, из которых двое погибли на месте, пятерых с различными травмами доставили в ЦРБ города Приозерск Карагандинской области. Позже двое из пострадавших, не приходя в сознание, скончались от полученных травм. Тела двух погибших на месте ДТП доставили морг города Шу Жамбылской области, остальные два тела находятся в морге Приозерска, - говорится в сообщении. На данный момент Генеральное консульство КР в Алматы поддерживает связь с сотрудниками компетентных органов Казахстана.

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