На юге РК в ДТП с автобусом погибли четверо граждан Кыргызстана

В Жамбылской области в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург погибли четверо гражданина Кыргызстана, еще трое доставлены в больницу, передает Today.kz. Фото с сайта Today.kz - 7 августа на 405 км автотрассы Алматы - Екатеринбург в Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого наступила смерть граждан Кыргызской Республики, а также госпитализированы с разными телесными повреждениями, - сообщает Генеральное консульство Кыргызской Республики в Алматы. Предварительно установлено, что рейсовый автобус под управлением жителя Южно-Казахстанской области, выехав на п