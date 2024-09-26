На западе Казахстана 27 сентября сохранится погода без осадков

По данным РГП "Казгидромет", 27 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, днем +22 градуса, ночью +7, на севере области заморозки до -1 градуса.

Переменная облачность ожидается в Атырауской области. Днем +24 градуса, ночью +11.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +21 градус, ночью +5, на северо-востоке области заморозки до -3 градусов.

До 28 градусов тепла ожидается днем в Мангыстауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.