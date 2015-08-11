Набор студентов на очное и заочное отделения проводит ЗКИГУ в Уральске

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет приглашает выпускников получить высшее образование по педагогическим, экономическим и техническим специальностям. Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет - это современный, динамично развивающийся вуз. За годы своего существования университет стал известен как одно из лучших среди высших учебных заведений нашей страны. В вузе хорошая материально-техническая база, имеются компьютерные классы, подключенные к интернету, лингафонные и другие специальные кабинеты, а также библиотека, с большим фондом современной литературы и