Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Набор студентов на очное и заочное отделения проводит ЗКИГУ в Уральске

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет приглашает выпускников получить высшее образование по педагогическим, экономическим и техническим специальностям. Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет - это современный, динамично развивающийся вуз. За годы своего существования университет стал известен как одно из лучших среди высших учебных заведений нашей страны. В вузе хорошая материально-техническая база, имеются компьютерные классы, подключенные к интернету, лингафонные и другие специальные кабинеты, а также библиотека, с большим фондом современной литературы и
Marat
Набор студентов на очное и заочное отделения проводит ЗКИГУ в Уральске
Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет приглашает выпускников получить высшее образование по педагогическим, экономическим и техническим специальностям.
1
1
 Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет - это современный, динамично развивающийся вуз. За годы своего существования университет стал известен как одно из лучших среди высших учебных заведений нашей страны.
2
2
 В вузе хорошая материально-техническая база, имеются компьютерные классы, подключенные к интернету, лингафонные и другие специальные кабинеты, а также библиотека, с большим фондом современной литературы и необходимыми учебно-методическими пособиями.
Занятия в данном высшем учебном заведении проводятся в специально оборудованных аудиториях, что дает возможность использовать аудио и видеоматериалы. Университет имеет все условия для организации полноценного учебно-воспитательного и научно-исследовательского процесса.
4
4
 Стоит отметить, что помимо качественных знаний, здесь заботятся о творческом досуге студентов. В течение всего учебного года в стенах вуза проводится культурно-массовая работа, что делает жизнь студентов более насыщенной и яркой. Учащиеся могут раскрыть свои творческие таланты и самореализоваться на сцене актового зала.
5
5
 Многие студенты становятся гордостью не только родного университета, но и всей нашей области. Так, студенты спортивного факультета неоднократно становились призерами на республиканских и международных соревнованиях.
6
6
 Обучение в ЗКИГУ дает большие возможности для своих выпускников. Здесь готовят специалистов по 13 востребованным специальностям бакалавра и 6 специальностям магистратуры. Вы можете получить степень бакалавра по следующим специальностям: библиотечное дело, дошкольное обучение и воспитание, иностранный язык: два иностранных языка (английский язык), информатика, история, казахский язык и литература, основы права и экономики, педагогика и методика начального обучения, педагогика и психология, психология, туризм, физическая культура и спорт и финансы.
7
7
 В Западно-Казахстанском инженерно-гуманитарном университетевысшее образование  вы можете получить, обучаясь как по очной, так и по заочной форме. Для тех, кто уже имеет высшее образование, но хочет усовершенствовать свои знания, здесь предлагают получить степень магистра по специальностям: педагогика и психология, физическая культура и спорт, казахский язык и литература, история, иностранный язык и финансы.
8
8
 Если вы встали перед выбором, где получить высшее образование, мы рады предложить вам верное направление. Мы ждем вас по адресу: ул. Г.Караша, 12. Контактный телефон: 51-24-50. Лицензия № 13001837 от 28.01.2013 выдано Министерством образования и науки РК
9
9
IMG_0387
IMG_0387
10
10
 На правах рекламы.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article