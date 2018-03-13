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Нацбанк: кредиты по программе «7-20-25» банки начнут выдавать во втором полугодии 2018 года

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков пообещал, что подготовку к старту программы завершат в первом полугодии. После этого банки начнут выдавать кредиты, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ« Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщил, что утвердить программу «7-20-25» планируют в мае 2018 года. Сначала выберут банки с учётом финансового состояния, рейтингов. Позже определят параметры максимального кредита. — Если взять кредит в 20 млн тенге, который, наверное, соответствует определённой средней квартире в крупных городах, то на
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Нацбанк: кредиты по программе «7-20-25» банки начнут выдавать во втором полугодии 2018 года
Заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков пообещал, что подготовку к старту программы завершат в первом полугодии. После этого банки начнут выдавать кредиты, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ« Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщил, что утвердить программу «7-20-25» планируют в мае 2018 года. Сначала выберут банки с учётом финансового состояния, рейтингов. Позже определят параметры максимального кредита. — Если взять кредит в 20 млн тенге, который, наверное, соответствует определённой средней квартире в крупных городах, то нагрузка на потенциального заёмщика будет порядка 140 тысяч тенге в месяц. Если взять региональные характеристики, порядка 7-10 млн тенге для средней квартиры. Если взять среднюю сумму займа 7 млн, то эта нагрузка снижается до 50 тысяч тенге в месяц, — сказал заместитель председателя Нацбанка Казахстана Олег Смоляков на брифинге в доме Правительства. Он считает эту программу жизнеспособной. Олег Смоляков ожидает, что в первом полугодии закончатся подготовительные мероприятия. — С начала второго полугодия банки начнут выдавать кредиты по новой программе. И как только сформируется первый пул этих кредитов, наша дочерняя организация сможет осуществить выкуп этих кредитов, то есть, запустится уже сам механизм. 70-80 млрд тенге выдают банки в год на ипотеку. Мы ожидаем прирост за счёт реализации программы как минимум на 30-40%, — добавил заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан. Олег Смоляков отметил, что «7-20-25» будет связана с «Нурлы жер» только в части параметров потенциальных квартир. — Эта программа не привязана к стройке. То есть строительство — это самостоятельная система. Это уже инвестиции строителей, застройщиков. У нас есть общий ориентир, что где то за пятилетний период дочерняя организация сможет привлечь порядка 1 трлн тенге. Средства, которые она по потенциально способна предложить рынку, — завершил Олег Смоляков. Во время заседания Правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев назвал конкретные действия, которые планирует Нацбанк для реализации новой жилищной программы.

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