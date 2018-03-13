Нацбанк: кредиты по программе «7-20-25» банки начнут выдавать во втором полугодии 2018 года

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков пообещал, что подготовку к старту программы завершат в первом полугодии. После этого банки начнут выдавать кредиты, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ« Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщил, что утвердить программу «7-20-25» планируют в мае 2018 года. Сначала выберут банки с учётом финансового состояния, рейтингов. Позже определят параметры максимального кредита. — Если взять кредит в 20 млн тенге, который, наверное, соответствует определённой средней квартире в крупных городах, то на