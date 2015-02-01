Согласно этому постановлению председателя Национального банка РК от 31 декабря 2014 года №265 вносятся изменения в постановление правления Национального банка РК от 24 августа 2009 года №78 "Об утверждении правил установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты" и установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи долларов США и евро за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты. "Установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций, для: 1) доллара США - 2 тенге, 2) евро - 3 тенге", - сообщается в постановлении. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 11 февраля 2015 года. Напомним, что 11 февраля 2014 года Нацбанк принял постановление о пределах курса покупки от курса продажи, чтобы не допустить спекулятивные операции в обменных пунктах. В соответствии с ним разница между курсом покупки и продажи для доллара не должна превышать 2 тенге и для евро - 3 тенге. Однако срок данного постановления должен был закончиться 31 декабря 2014 года, позже его действие продлили до 10 февраля 2015 года.