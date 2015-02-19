Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Начальник погранзаставы осужден за доведение до самоубийства солдата, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт главной военной прокуратуры РК. Приговором военного суда Карагандинского гарнизона Куанышпаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 451 УК РК, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Согласно приговору Куанышпаев лишен воинского звания "лейтенант" с взысканием суммы понесенных расходов и компенсации за моральный вред в пользу представителя Наурзгалиева в размере 3 миллионов тенге. Приговор суда не вступил в законную силу. Как отмечалось ранее, по факту обнаружения на прилегающей территории пограничной заставы "Туат" воинской части 2017 погранслужбы КНБ трупа рядового Армана Наурзгалиева, в отношении начальника пограничной заставы лейтенанта Куанышпаева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 380-1 УК РК. Напомним, шестого мая на пограничной заставе Туат был найден мертвым солдат–срочник из Чингирлауского района ЗКО Арман НАУРЗГАЛИЕВ. Родителям по телефону сообщили, что это было самоубийство. Военный прокурор Усть-Каменогорского гарнизона заявлял, что в ходе первоначальной проверки было установлено, что в отношении погибшего солдата руководитель заставы систематически совершал различного рода противоправные деяния, в том числе с применением насилия.