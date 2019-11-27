Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Начальников колонии наказали за бешбармак и виски для заключенных

Руководство колонии в Костанайской области привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение режима содержания осужденных. Теперь досудебным расследованием этого дела занимаются спецпрокуроры области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 ноября в Сети появились видеоматериалы, снятые в учреждении УК-161/2 максимальной безопасности ДУИС по Костанайской области. На видео четверо арестантов отбывают срок в комфортных условиях. В камере накрыт дастархан, работает телевизор и висят шторы. Среди четверых арестантов прису
gorod
Начальников колонии наказали за бешбармак и виски для заключенных
Руководство колонии в Костанайской области привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение режима содержания осужденных. Теперь досудебным расследованием этого дела занимаются спецпрокуроры области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 ноября в Сети появились видеоматериалы, снятые в учреждении УК-161/2 максимальной безопасности ДУИС по Костанайской области. На видео четверо арестантов отбывают срок в комфортных условиях. В камере накрыт дастархан, работает телевизор и висят шторы. Среди четверых арестантов присутствует бывший глава управления спорта ЗКО Муслим Ундаганов, который был приговорен к 12 годам за хищение свыше 200 миллионов тенге. В Министерстве внутренних дел сообщили, что о фактах стало известно в мае 2019 года. – Департамент собственной безопасности МВД продолжает борьбу с коррупцией в собственных рядах и проводит внезапные проверки органов внутренних дел. В результате одной из них в учреждении УК-161/2 Департамента УИС по Костанайской области выявлены факты нарушения режима содержания осужденных лиц. По фактам неправомерных действий сотрудников проведено служебное расследование, - сообщили в ведомстве. – По результатам пять должностных лиц ДУИС области и учреждения УК-161/2 были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе исполняющий обязанности начальника учреждения освобожден от должности, - говорится в ответе на запрос. Кроме того, материалы досудебного расследования по части 4 статьи 326 "Превышение власти" переданы для дальнейшего расследования в Управление специальных прокуроров области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
бешбармак виски

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article