Начальников колонии наказали за бешбармак и виски для заключенных

Руководство колонии в Костанайской области привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение режима содержания осужденных. Теперь досудебным расследованием этого дела занимаются спецпрокуроры области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 ноября в Сети появились видеоматериалы, снятые в учреждении УК-161/2 максимальной безопасности ДУИС по Костанайской области. На видео четверо арестантов отбывают срок в комфортных условиях. В камере накрыт дастархан, работает телевизор и висят шторы. Среди четверых арестантов прису