Фото: lichnosti.net Фото: lichnosti.net Певица готовит выставку своих фотографий в необычных нарядах сообщает super.ru. В преддверии своего 65-летия Надежда Бабкина снялась в непривычных для себя образах. Певица в течение восьми часов примеряла на себя необычные наряды и прически, позируя любимому стилисту Людмилы Гурченко Аслану Ахмадову. Как рассказал SUPER автор снимка, кроме фотографий они с Надеждой Георгиевной готовят видеозаставки, которые будут транслироваться в помещении, где народная артистка будет праздновать свой юбилей. Именно Бабкина попросила сделать снимки, на которых она будет выглядеть неузнаваемо. Надежда Бабкина в объективе Аслана Ахмадова Надежда Бабкина в объективе Аслана Ахмадова Примечательно, что у необычного образа Надежды Георгиевны уже появились хейтеры. Столичный фотограф Даша Ястребова прокомментировала фото Бабкиной на странице автора снимка, выразив свое пренебрежение: «Извини, но это транс». Аслан Ахмадов в ответ на оскорбление в адрес певицы приложил фотографии экстрасенса Джулии Ванг, которые сделала Даша Ястребова, и написал: «Ты, очевидно, полагаешь, что ЭТО женщины?» Экстрасенс Джулия Ванг (Фото: Даша Ястребова) Экстрасенс Джулия Ванг (Фото: Даша Ястребова)   Источник: super.ru