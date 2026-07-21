Налог на имущество в Казахстане в 2026 году: у кого есть льготы

Некоторые казахстанцы полностью освобождены от него, а другие могут заплатить меньше благодаря льготам.

До 1 октября 2026 года владельцы любой недвижимости: квартир, домов, гаражей, дач и земельных участков - должны заплатить налог на имущество за 2025 год. Но некоторые казахстанцы полностью освобождены от него, а другие могут заплатить меньше благодаря льготам.

Эксперты krisha.kz рассказали, кто имеет право на скидку и как рассчитывается налог.

За что нужно платить налог

Физические лица платят два налога:

на недвижимость,

на земельный участок.

Если у вас частный дом, налог начислят и на дом, и на землю под ним. Оплачиваются они одним платежом.

Налог начисляется:

на квартиры,

частные дома,

комнаты в общежитиях,

дачи,

гаражи и парковочные места,

хозпостройки,

земельные участки.

Когда платить налог на имущество в 2026 году

Заплатить налог нужно до 1 октября 2026 года.

Если пропустить срок, начнёт начисляться пеня.

Важно: если долго не погашать задолженность, её могут взыскать принудительно: списать деньги со счёта, арестовать счета или имущество, а при крупных долгах - ограничить выезд за границу.

Кто не платит налог

Полностью освобождены от налога:

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей, - до 18 лет.

Кто может платить меньше

Некоторые собственники имеют льготы.

Важно: льгота не отменяет налог полностью. Она уменьшает стоимость недвижимости, с которой рассчитывается налог.

Если стоимость жилья укладывается в установленный лимит, налог платить не придётся. Если превышает его - налог начислят только на сумму сверх этого лимита.

Льгота - до 1000 МРП

При расчёте налога за 2025 год это 3 932 000 тенге.

Если стоимость вашей недвижимости не превышает эту сумму, налог платить не нужно. Если она выше, налог начислят только на сумму, которая превышает 3 932 000 тенге.

Её могут получить:

одиноко проживающие пенсионеры;

обладатели подвески "Алтын алқа";

матери-героини;

награждённые орденом "Материнская слава";

Герои Советского Союза;

Герои Социалистического Труда;

обладатели званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері";

полные кавалеры ордена Славы;

награждённые орденом "Отан".

Одиноко проживающие пенсионеры нередко продолжают платить налог полностью, хотя имеют право на льготу. Если её не учли автоматически, можно обратиться в налоговую и сделать перерасчёт.

Льгота - до 1500 МРП

При расчёте налога за 2025 год это 5 898 000 тенге.

Если стоимость недвижимости не превышает эту сумму, налог платить не нужно. Если превышает - налог начислят только на сумму сверх этого лимита.

Право на неё имеют:

люди с инвалидностью;

ветераны Великой Отечественной войны;

лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны;

награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд или безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Если льготу не учли

Если вы имеете право на льготу, а налог начислили полностью, можно подать заявление на перерасчёт.

Это можно сделать:

в налоговом органе по месту нахождения недвижимости;

через сервис e-Otinish.

В заявлении нужно указать адрес объекта и основание для предоставления льготы.

Как рассчитывают налог

Самостоятельно считать налог не нужно - это делает налоговая.

При расчёте учитываются:

площадь недвижимости,

базовая стоимость квадратного метра,

регион,

степень износа дома,

коэффициент зонирования,

назначение объекта,

размер МРП.

При этом используется не рыночная цена жилья, а государственная оценка, которая обычно значительно ниже.

Нужно ли платить налог на роскошь в 2026 году

С 2026 года в Казахстане ввели повышенный налог на дорогую недвижимость (стоимостью свыше 450 млн тенге). Но в этом году эта норма ещё не применяется.



Дело в том, что в 2026 году уплачивается налог за 2025 год, поэтому он рассчитывается по старым правилам.

Повышенная ставка начнёт действовать только при расчёте налога за 2026 год.

Впервые владельцы недвижимости общей стоимостью свыше 450 млн тенге заплатят его до 1 октября 2027 года. Для стоимости, превышающей этот порог, будет применяться ставка 2%.