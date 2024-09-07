С первого января 2021 года в Казахстане ввели поэтапное всеобщее декларирование. Сначала свои доходы показывали государственные служащие и их супруги. С 2023 году к ним добавились работники госучреждений квазигосударственного сектора.

С первого января 2024 года декларацию представят учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Это около 3,9 млн человек

В департаменте государственных доходов по ЗКО напомнили о необходимости представления декларации 250.00 «Об активах и обязательствах» и 270.00 «О доходах и имуществе» по месту жительства (регистрации) до 15 сентября 2024 года.

По сдаче деклараций предусмотрены несколько способов представления в электронном виде: сайт кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал электронного правительства (egov.kz), а также мобильные приложения eSalyq Azamat, eGov mobile, Kaspi.kz, Halyk, Всс.kz.

Подробную информацию можете узнать по номеру 1414 или на странице Instagram BQO_MKD, Телеграмм t.me/dgdzko.

Напомним, с первого января 2025 года отчёт о доходах будут давать все остальные казахстанцы.