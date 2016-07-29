Однако апелляционный суд оставил приговор без изменения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ"   - Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам ЗКО, изучив материалы дела, доводы жалоб осужденных, их адвокатов и потерпевшей, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. - Суд апелляционной инстанции ЗКО счел приговор суда законным и обоснованным, а выводы суда первой инстанции о доказанности вины Исмагулова и Тулегенова в инкриминируемых деяниях соответствующими фактическим обстоятельствам дела и основанными на проверенных и правильно оцененных в судебном заседании доказательствах. Напомним, в конце прошлого года предприниматель из Уральска нанял киллера, чтобы убить бывшую сожительницу и 8-летнюю дочь. Управлением по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО была получена оперативная информация о том, что один из предпринимателей г.Уральска ищет исполнителя заказного убийства и намерен организовать заказное убийство проживающей в г.Актобе 45-летней женщины и их совместной 8-летней дочери, ученицы 3-класса гимназии г.Актобе, чтобы избежать раздела бизнеса, имущества и выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. 2 февраля заказчик и организатор готовившегося убийства были задержаны в г.Уральске. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области признал Исмагулова виновным по ст.28 ч.3, ст.24 ч.3, ст.99 ч.2 п.п.1,7,8,14 УК РК (организация покушения на убийство, совершенное в отношении двух лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и приговорил к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Тулегенов признан виновным по ст.28 ч.5, ст.24 ч.3, ст.99 ч.2 п.п.1,7,8,14 УК РК (оказание пособничества в покушении на умышленное убийство) и приговорен к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В соответствии со ст.14 ч.2 п.2 УК РК, в действиях Тулегенова признан опасный рецидив преступлений.