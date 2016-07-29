Фото с сайта 24.kz Ермек Мендыбаев признаётся, что этот день он никогда не забудет. Он вспоминает, что уже собирался домой после дежурства, когда поступил срочный вызов. Когда прибыли на место, ребёнок уже не плакал. Фельдшер говорит, что боялся обнаружить новорождённого мёртвым. "Я вздохнул с облегчением, что ребёнок жив. Ему просто повезло. Когда я спускался, малыш не издавал ни звука, я тогда испугался, неужели не успел? Но когда взял его на руки, раздался плач, и я не могу передать словами, что я тогда чувствовал", - рассказывает фельдшер-диспетчер трассового медико-спасательного пункта Ермек Мендыбаев. Парень работает в пункте меньше года, но уже снискал среди коллег добрую славу. Они говорят, что Ермек обладает одним из самых важных качеств для спасателя - он умеет быстро принимать правильные решения. "Отзывчивый, трудолюбивый, всегда сам просится на вызов, даже если этого не требуется. Стремится получить новый опыт", - хвалит коллегу спасатель Талгат Тойлыбаев. Живого младенца нашли в общественном туалете недалеко от Тараза. Новорождённая девочка лежала в глубокой яме. Чтобы достать малышку, спасателям пришлось разломать основание туалета. После осмотра врачи предположили, что девочка пролежала в выгребной яме около получаса и получила переохлаждение. Врачи дали имя девочке - Жансая. Известно, что около ста семей изъявили желание взять на воспитание малышку. Её мать нашли через несколько дней после происшествия и в апреле осудили по статье 24, части 3 УК РК "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" на полтора года колонии общего режима.