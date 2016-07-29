Совсем недавно в Уральске свои двери открыл новый филиал врачебного кабинета «Доктор Вера» в микрорайоне Астана. 1Первый врачебный кабинет «Доктор Вера» был открыт более 20 лет назад. На протяжении многих лет его основатель и ведущий специалист, врач высшей категории Вера ГРОДНЕНСКАЯ оказывает медицинскую помощь населению области, применяя новейшие аппараты и технологии. 2Весной этого года начал работать второй кабинет этой медицинской сети. Здесь также оказываются услуги по лечебной физкультуре, всем видам массажа для взрослых и детей, а также квантовой и ДЭНАС терапии и другим видам физиопроцедур. 3Современный аппарат Диа ДЭНС активно воздействует на биологические активные точки и зоны, в результате в организме происходит выздоровление естественным путем. При помощи этого аппарата снимается боль и лечатся такие заболевания как артроз, артрит и другие недуги суставов на любой стадии заболевания. 4Аппарат ДЭНАС-терапии, область применения которого довольно широка: кардиология, хирургия, неврология, гинекология, офтальмология, травматология, пульмонология, гастроэнтерология, педиатрия и прочее. 5Например, ДЭНС-очки предназначены не только для лечения глазных заболеваний, но и для профилактики нарушений зрения, а также воздействия на общее состояние организма в целом. 6Всего за несколько минут ДЭНАС снимет спазм мышц, устранит чувство усталости, избавит от дискомфорта и боли. 7– Благодаря Вере Анатольевне и ее чудо-аппаратам, я смогла вылечить старшего сынишку, - говорит одна из пациенток нового кабинета Айгуль. – Сейчас хожу на лечение сама. Чувствую после сеансов себя намного лучше, за что хочу сказать большое спасибо. 8Аппарат квантовой терапии - еще один метод лечения, который с успехом применяется в лечебном кабинете «Доктор Вера». Воздействует на организм несколькими видами излучений: импульсного лазерного, инфракрасного, красного света видимого спектра и магнитного поля. 9Квантовая терапия позволяет вылечить довольно серьезные заболевания: воспаление легких, хронический бронхит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, мигрень, иммунодефицитные состояния и так далее, а также может омолодить вашу кожу. 10Все аппараты, используемые в кабинетах «Доктор Вера», можно применять без страха в любом возрасте, не боясь повышения давления или негативного воздействия. Приходите за здоровьем в кабинеты «Доктор Вера».

Вас ждут по адресу: мкр. Астана, 20, ТД «Коктем» и ул. Кусайынова, 53. Записаться на прием вы можете по телефонам: 8 (7112) 51 33 52, 8 705 126 27 33.

Лицензия серия ЛП №001041 от 22.01.2002г. выдана Министерством здравоохранения РК. На правах рекламы.