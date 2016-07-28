Как рассказали прохожие, "Тойота Камри" ехала по ул. Сарайшык в сторону пр. Достык. Автомобиль сбил женщину, когда она переходила дорогу по "зебре". От удара женщина попала под колеса движущейся по встречной полосе "Митсубиши Галант". К счастью, пострадавшая осталась жива. Очевидцы также сообщили, что у женщины была сильная травма головы. Она была госпитализирована в Областную больницу города Уральск. Другие подробности выясняются.