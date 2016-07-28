Главной задачей сплава является привлечение внимания органов власти и общественности к проблемам сохранения и защиты экосистемы бассейна реки Урал. На уральской земле участников экспедиции встречали как полагается. На берегу реки Урал вместе с девушками в национальных костюмах, которые преподнесли им традиционные баурсаки и коже, участников ожидали и местные исполнительные органы во главе с акимом города Нариманом Турегалиевым. Участники рассказывают, что им впервые удалось побывать на том месте, где начинается река Урал. - Там настоящий родник, чистейший источник, он находится высоко в горах, где-то в 800 метрах от земли, мы все это преодолели и увидели своими глазами. Затем мы вернулись в Оренбургскую область, прошли по воде, там проходила встреча с населением, мы также проводили молодежный форум. Очень часто нам задают вопрос, что делает экспедиция? Она делает очень многое, я просто благодарна за это доверие. Очень не просто плыть по реке в условиях жары, вчера, к примеру, был ливень, мы все это преодолеваем, главное, что люди проявляют свою гражданскую позицию, - говорит руководитель экспедиции Елена ТАРАСЕНКО. Каждый день экспедиции приносил новые впечатления и много новой информации, говорят участники, а на встречах с населением разговоры шли только об Урале, о том, что нужно сделать, чтобы он послужил нашим потомкам. После возложения цветов к Вечному огню в Уральске, все присутствующие, отправились смотреть фотовыставку, которая более точно расскажет об истории экспедиции. Затем участники отправятся в Атыраускую область, именно там завершится 20-ая юбилейная экспедиция. В прошлом году экспедиция продлилась 6 дней - с 24 по 29 июля. Ее маршрут пролегал от поселка Приуральный Бурлинского района, затем поселок Тонкерис, далее в село Январцево Зеленовского района, где участники экспедиции проведут акцию "Чистые берега". Оттуда они переехали на Серовский яр села Аксай, поселок Федоровку, где провели встречу с населением, далее маршрут пролегал через Сазаний яр, Трекинский яр, Железнодорожный яр, Красный яр и финиш был в г. Уральск. Тогда Елена ТАРАСЕНКО отметила, что на нужды экспедиции областным и городским бюджетом выделяется 2 млн тенге. В основном расходы идут на транспорт, экипировку, печатную продукцию и питание.