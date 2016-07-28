С 25 по 28 июля в области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". - Основная цель ОПМ - предотвращение роста ДТП, выявление водителей в нетрезвом состоянии, недопущение тонировки на авто, так как сейчас лето и это актуально, а также выявление водителей управляющих автомобилями с подложными номерами, - сообщила инспектор МПС УВД г.Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА. По словам инспектора МПС, водители иногда идут на разные ухищрения, чтобы избежать штрафы, в том числе меняют госномера. Вместе с полицейским отправились в рейд и журналисты. Нужно отметить, что за полчаса работы сотрудники ДПС на пр. Абулхаир хана в районе рынка "Жайык" задержали автомобиль, за рулем которого был водитель, лишенный водительского удостоверения. Его автомашина была поставлена на штрафстоянку, а на него составлен адмпротокол. Буквально через час на проспекте Достык была остановлена машина, у водителя которой также не оказалось прав. Молодой человек заявил, что он их забыл. Полицейские также поставили машину на штрафстоянку. - Если у водителя отсутствуют документы на автомобиль и водительское удостоверение, мы составляем протокол и ставим машину на спецстоянку. Он должен будет оплатить штраф, причем если он это сделает в течение 7 дней, то штраф составит 5307 тенге. Если с документами все в порядке, то можно оплатить за спецстоянку и забрать автомобиль, - пояснил сотрудник ДПС Денис АДИЛЬХАНОВ. За одну ночь полицейские выявили более 30 нарушений ПДД, из них без документов управляли автомобилем 3 водителя, в состоянии алкогольного опьянения - 1, с тонированными стеклами - 5, нарушение скоростного режима - 3, использование мобильного телефона за рулем - 1, с непристегнутым ремнем безопасности передвигались 3 водителя. За выброс мусора оштрафованы 5 водителей.