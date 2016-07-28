В пресс-службе суда ЗКО объяснили, почему виновник ДТП со смертельным исходом был отпущен из зала суда. Погибший Артур Макеев Погибший Артур Макеев 22 июня 2016 года Уральский городской суд под председательством судьи Найли Джунусовой огласил приговор по уголовному делу в отношении Масгутова по ст.296 ч.2 ст.297 УК РК, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого потерпевший Макеев скончался, не приходя в сознание. Желая избежать ответственности за содеянное, Масгутов скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В пресс-службе суда пояснили, что в ходе досудебного расследования следователь, в производстве которого находилось уголовное дело, трижды прекращал его за отсутствием состава преступления, что в последующем отменялось прокурором. В связи с этим в ходе досудебного расследования представители потерпевшего подали в суд жалобу в порядке статьи 106 УПК РК, о признании бездействий в расследовании уголовного дела в отношении Масгутова, а также действий следователя незаконными. Постановлением суда от 21 декабря 2015 года жалоба Кушеновой была удовлетворена. Суд признал бездействие следователя в расследовании уголовного дела незаконным, обязав устранить допущенное нарушение. По делу назначена комплексная траспортно-трассологическая и судебно-медицинская экспертиза, в отношении Масгутова избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Необходимо отметить, что уголовное дело, возбужденное в отношении Масгутова в 2014 году поступило с обвинительным актом в суд лишь спустя 2 года. - Суд, изучив материалы уголовного дела, признал Масгутова виновным по двум статьям УК РК: по ст.296 ч.2 УК РК (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), в редакции от 1997 года; по ст.297 УК РК (оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения, случае наступления тяжких последствий, предусмотренных ст.296 ч.2 УК РК), в редакции от 1997 года, - объяснили в пресс-службе суда ЗКО. - Согласно ст.71 ч.1 п.2 УК РК, лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, если со дня совершения уголовного правонарушения истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. Преступление, совершенное Масгутовым по ст.296 ч.2, 297 УК РК (в редакции от 1997 года), относится к категории небольшой тяжести. Суд на основании ст.71 ч.1 п.2 УК РК освободил Масгутова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности со дня совершения уголовного правонарушения. В адрес ДВД ЗКО суд вынес частное постановление за допущенную волокиту при расследовании уголовного дела в отношении Масгутова, направив его прокурору г. Уральска, для принятия соответствующих мер.