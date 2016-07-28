ЧП произошло во дворе дома по улице Урдинская 25 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 июля во дворе дома по улице Урдинской сотрудники отдела криминальной полиции УВД г. Уральск задержали молодую женщину, которая путем обмана забрала у 8-летней девочки сережки. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, женщина, находясь во дворе одного из домов в районе остановки Ремзавод, обманным путем забрала у 8-летней девочки золотые сережки. Однако девочка сразу пошла и рассказала о случившемся дома. Сотрудниками отдела криминальной полиции УВД г.Уральска задержана 20-летняя женщина, которая подозревается в еще нескольких фактах мошенничества.