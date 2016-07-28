Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 июля во дворе дома по улице Урдинской сотрудники отдела криминальной полиции УВД г. Уральск задержали молодую женщину, которая путем обмана забрала у 8-летней девочки сережки. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, женщина, находясь во дворе одного из домов в районе остановки Ремзавод, обманным путем забрала у 8-летней девочки золотые сережки. Однако девочка сразу пошла и рассказала о случившемся дома. Сотрудниками отдела криминальной полиции УВД г.Уральска задержана 20-летняя женщина, которая подозревается в еще нескольких фактах мошенничества.