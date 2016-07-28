По внешнему виду Набережной, расположенной в районе стеллы, нельзя сказать, что на ее строительство было потрачено 500 млн тенге. Как выглядит одна из достопримечательностей Уральска, выяснили корреспонденты портала "Мой ГОРОД". naberezhnaya (6) Первое, что бросается в глаза, когда спускаешься на набережную, - это густая трава, которой покрыта вся брусчатка. Был ли это дизайнерский ход при озеленении прогулочной зоны или нет - остается загадкой. naberezhnaya (4) Пройдя несколько метров по ступенькам, в кустах можно заметить зеленую форма отряда "Жасыл ел". Они, видимо, и должны следить за густо разросшейся травой. Но, скорее всего, их это мало беспокоит, поэтому они решили наблюдать за всей этой картиной лежа на зеленом газоне. naberezhnaya (8) Спускаясь по лестнице, невольно начинаешь чувствовать запах тухлой воды. Пройдя несколько метров, мы поняли, что это зловоние из фонтана, который, как оказалось, попросту дырявый, причем в прямом смысле этого слова. Вокруг всего фонтана зеленая лужа, и это не из-за того, что вода переливается или разбрызгивается. Вода на поверхности появляется из-под ограждения фонтана. naberezhnaya (14) Спустившись ниже можно увидеть на ограждении, как подрядная организация собрала мозаику из обломков мраморной плитки и прилепила обратно. Это видимо для того, чтобы не тратиться лишний раз. Ну, не выкидывать же мрамор на помойку. naberezhnaya (10) Таких мозаик по всему периметру прогулочной зоны можно встретить чуть ли не на каждом метре. naberezhnaya (1) В некоторых местах плитка и вовсе отсутствует. Наверное, это из-за того, что разбилась она на мелкие кусочки, которые невозможно уже собрать воедино. naberezhnaya (13) Бросается в глаза и железное ограждение второго и первого этажей, оно покрашено только с одной стороны, видимо, это тоже дизайнерский ход или попытка подрядчика сэкономить. naberezhnaya (11) Стоит отметить, что в мае 2016 года эту набережную затопило из-за повышения уровня воды в реке Урал. Однако тогда советник акима города Александр БАЙБУЛАТОВ заверил журналистов, что при строительстве все это учитывалось и все стройматериалы выдержат небольшое подтопление. На деле все это выглядит иначе. Покосившаяся брусчатка, лопнутая облицовочная мраморная плитка говорит об обратном. naberezhnaya (5) Итог прогулки по Набережной, строительство которой было окончено в 2013 году и стоило государству почти 500 млн тенге, плачевен. Все, что могут встретить жители и гости Уральска, - это сломанные урны, облупившуюся краску на лавках и превращающиеся в руины красивые колонны ограждения. naberezhnaya (2) naberezhnaya (3) naberezhnaya (7) naberezhnaya (9) naberezhnaya (11) naberezhnaya (12) naberezhnaya (13) naberezhnaya (15) naberezhnaya (16) naberezhnaya (17) Фото Медета МЕДРЕСОВА