Иллюстративное фото из архива "МГ" По мнению вице-министра энергетики РК Асет Магауова, если не принять таких мер, то в регионах страны может возникнуть большая напряжённость с распределением дизеля. - Мы вышли с инициативой о том, что нужно провести дерегулирование цен на дизельное топливо. Мы видим большой рост потребления дизельного топлива в приграничных районах Казахстана…Текущая тенденция может привести к тому, что в приграничных областях у нас будет большая напряженность с распределение дизельного топлива, с очередями на АЗС в этих областях. И поэтому, мы считаем, что настала необходимость провести регулирование, - пояснил Асет Магауов. Для того, чтобы снять нагрузку, топливо планируют закупать из России. - Несмотря на то, что очень большая разница розничных цен – в России 185 тенге, у нас 99 тенге - у нас разная система налогообложения косвенными налогами. В цене российского дизельного топлива большую роль играет акциз и НДС. Мы рассчитали, что без косвенных налогов, цена на российское дизельное топливо не превысит 115 тенге. Логика в том, чтобы появились дополнительные стимулы для завоза импортного российского топлива, - пояснил вице-министр. Инициативу министерства энергетики РК поддержали крупные игроки на топливном рынке. Председатель правления ОЮЛ "Казахстанская топливная ассоциация" Болат Ауетаев отметил, что общество выступает с аналогичным предложением. - Дефицит дизельного топлива сложился в связи с большой разницей в цене с топливом в России. Это приводит к его оттоку к нашим соседям. С августа по ноябрь 2016 года планируется приостановка павлодарского и шымкентского НПЗ. Покрывать дефицит за счет соседей не представляется возможным, так как цена на дизельное топливо в Казахстане регулируется государством и держится на очень низком уровне по сравнению с закупочными ценами в РФ, - пояснил Ауетаев.