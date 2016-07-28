Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В пресс-службе суда сообщили, что бывший руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Западно-Казахстанской области Валихан Разов, осознавая зависимое положение субъекта естественных монополий АО «Аксайгазпромэнерго», превысив должностные полномочия, потребовал от АО приобретения для департамента офисной мебели. Злоупотребляя должностными полномочиями, установив в ходе анализа деятельности АО «Жайыктеплоэнерго» факты нарушения со стороны субъекта, оказал последнему предпочтение, скрыв установленные нарушения. Уральский городской суд признал Разова виновным по двум статьям УК РК - 362 ч. 2 - "Превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом" и 361 ч. 2 - "Злоупотребление должностными полномочиями должностным лицом". Суд приговорил Разова к штрафу в размере 3500 МРП (6 937 000 тенге), с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. - Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам ЗКО, изучив материалы дела по жалобе адвоката осужденного, оставила вынесенный по делу судебный акт без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Суд апелляционной инстанции ЗКО счел приговор суда законным и обоснованным, а выводы суда первой инстанции о доказанности вины Разова, вытекающие из материалов дела, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и основанными на проверенных и правильно оцененных в судебном заседании доказательствах, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Напомним, 22 января стало известно, что за взятку был задержан руководитель департамента АРЕМ в ЗКО Валихан РАЗОВ. В пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции РК сообщили, что было установлено, что должностное лицо получило взятку в виде материальных ценностей на общую сумму более 250 тысяч тенге от генерального директора АО «АксайГазПромЭнерго» Алхата Абзалилова за общее покровительство и невмешательство в предпринимательскую деятельность. Однако 1 апреля на брифинге в прокуратуре ЗКО прокурор города Айдын РАШИДОВ заявил, что дело переквалифицировали по другим статьям- 361 - "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 362 - "Превышение власти и должностных полномочий". Стоит отметить, что на последнем слове Валихан РАЗОВ вину не признал. - Считаю, что следствие с самого начала велось с обвинительным уклоном, следствием допущены многочисленные нарушения моих конституционных прав, - сказал Валихан Разов.