Фото с сайта tengrinews.kz Личность Сафара Шакеева подтверждают обнаруженные при нем документы и личные вещи. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Ранее сообщалось о планах задействовать для поисков Сафара Шакеева Нацгвардию. Кроме того, поисковые команды планировали использовать вертолет для облета района реки Есентай. Всего в поисках участвовали более 200 человек. Были также обследованы Баганашил и Ремизовка. Накануне мать пропавшего в Алматы Сафара Шакеева Жибек выступила с первым обращением по телевидению. В последний раз сына известного композитора Еркеша Шакеева видели в центральном отделении "Казкоммерцбанка" на проспекте Аль-Фараби в районе 7.00 утра 16 июля. Он был одет в розовую футболку и синие джинсы. Заявление об исчезновении Сафара Шакеева, 1991 года рождения, в УВД Медеуского района поступило 16 июля около 22.00 часов.