27 детей из села Березовка прошли обследование в областной многопрофильной больнице 21 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора Бурлинской центральной районной больницы Жумабека ШАЙХИЕВА, ребят сопровождали врач Бурлинской ЦРБ и две медсестры. Дети прошли кабинеты кардиолога, невропатолога и других специалистов, а также УЗИ, компьютерную томографию. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. 28 июля на обследование приехали еще 35 детей. К слову, такое обследование пройдут все березовские дети. Напомним, первый раз 25 детей и 4 взрослых обратились в больницу 28 ноября 2014 года. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, тошнота. Все они были госпитализированы в Бурлинскую ЦРБ. 4 декабря 2014 года в больницу попали 23 человека, 17 из которых дети. 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось. В конце марта среди жителей злополучного села провели анкетирование, где у людей выясняли, куда именно они хотели бы переехать: в город Аксай, поселки Аралтал и Бурлин. Позже власти ЗКО прокомментировали, что действительно вопрос переселения обсуждается. 24 июня в поселке Березовка Бурлинского района ЗКО местные власти провели сход с жителями, где обсудили этапы и сроки переселения. Часть семей из Березовки переселились в новый дом в г.Аксай в конце 2015 года.  