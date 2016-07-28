Сегодня, 28 июля, в Уральском городском суде состоялся допрос свидетелей по делу Берика ТЛЕУЛЕЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Берик ТЛЕУЛЕЕВ обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьями 177 ч. 3 п. б УК РК (в редакции 1997 года) - "Мошенничество, совершенное в крупном размере", и ст. 28 ч.4 - 367 ч.3 п.2 УК РК - "Подстрекательство к даче взятки в крупном размере".
В суд был вызван свидетель КАЛЕНОВ, который на тот момент занимал должность в отделе кадров УВД г. Уральска сообщил, что в конце 2015 года к нему обратилась потерпевшая Альфия РАХМЕТОВА. Она рассказала, что Берик ТЛЕУЛЕЕВ взял у нее в долг большую сумму денег и не отдает.
- Я посоветовал ей написать заявление на него, однако она отказалась. Альфия попросила помочь в составлении расписки. При мне Берик написал расписку, что вернет эти деньги. Я сам ничего не подписывал и не диктовал, как нужно писать расписку, - рассказал свидетель КАЛЕНОВ.
На вопрос, знает ли Каленов, для чего ТЛЕУЛЕЕВ брал деньги у потерпевшей, тот ответил, что якобы на квартиру. На какую увартиру и для кого свидетель не знает.
Судья Руслан ЖУМАГУЛОВ задал вопрос ТЛЕУЛЕЕВУ, по какой причине тот не отдавал взятый миллион тенге в долг.
- Почему вы взяли деньги в долг и не отдаете? Почему эта женщина должна ходить в суд для этого? Она взяла кредит, на эту сумму набежали проценты, а вы полтора месяца не отдаете ей деньги. Они с мужем такие же сотрудники, как и вы, живут от зарплаты до зарплаты, - задал вопрос судья.
На это Берик ТЛЕУЛЕЕВ ответил, что у него были долги, но он собирался отдать ей долг и даже предлагал свою зарплатную карту.
Нужно отметить, что в суд не смог прийти начальник МПС ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН в связи с тем, что находится в командировке. Судья зачитал его показания.
Из показаний Манарбека ГАБДУЛЛИНА стало известно, что в декабре к нему обратилась РАХМЕТОВА. Она рассказала, что Берик ТЛЕУЛЕЕВ взял у нее крупную сумму денег и не отдает. ОН посоветовал ей написать на него заявление. Однако она отказалась, сославшись на то, что она давно знает его семью. Тогда ГАБДУЛЛИН вызвал двух сотрудников, в том числе и КАЛЕНОВА, и попросил провести с ТЛЕУЛЕЕВЫМ профилактическую беседу. О том, что ТЛЕУЛЕЕВ не отдал деньги, он узнал, когда его вызвали дать показания.
На суд также не смог прийти сотрудник ЖКХ НУРМАКОВ, который в показаниях указал, что отдел ЖКХ занимается постановкой граждан в очередь и кто имеет право на льготы приполучениии жилья.
Прения сторон по делу назначены на 2 августа.
Напомним
, начальник МПС Абайского отдела полиции Берик ТЛЕУЛЕЕВ был задержан 12 мая сотрудниками управления собственной безопасности ДВД ЗКО. Как стало известно, в декабре 2014 года инспектор отделения административной полиции УВД г.Уральска, который с января 2016 года является начальником отделения МПС Абайского ОП УВД г.Уральск, Берик ТЛЕУЛЕЕВ под предлогом оказания содействия в получении служебного жилья взял более 1 миллиона тенге у своей знакомой.
- Не получив жилье в обещанные сроки и переданные деньги обратно, женщина обратилась в УСБ ДВД ЗКО с заявлением, которое было зарегистрировано в ЕРДР по признакам преступления, квалифицируемого как «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - С санкции прокуратуры г.Уральска ТЛЕУЛЕЕВ был водворен 12 мая в ИВС УВД г.Уральска и 14 мая отпущен под залог
