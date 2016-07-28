Суд отсрочил наказание Гульжан АЛИЕВОЙ на пять лет из-за наличия у нее на иждивении малолетнего ребенка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor alieva (3) Сегодня, 28 июля, в уральском городском суде состоялось оглашение приговора в отношении руководителя областного камерного оркестра Гульжан АЛИЕВОЙ. - Суд постановил признать АЛИЕВУ виновной по статьям 189 ч. 4, 3 УК РК - "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества", 361 - "Злоупотребление должностными полномочиями" и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением занимать определенные должности в госучреждениях. Также АЛИЕВОЙ необходимо выплатить штраф в размере 15 млн тенге в доход государства, - зачитал приговор судья Аскар ИСМАИЛОВ. - Однако из-за наличия у подсудимой 6-летнего ребенка отбывание наказания отсрочить на 5 лет и освободить из-под стражи немедленно. Напомним, директор камерного оркестра ЗКО Алиева приняла на работу двух сотрудников, которые не выходили на работу, а только лишь числились там. Директор при этом получала зарплату, премиальные и все выплаты за этих людей. Ущерб составил 13 миллионов тенге. prigovor alieva (1) prigovor alieva (2) Фото Медета МЕДРЕСОВА