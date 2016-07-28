Компания «Кселл» сделала очередное усовершенствование интеллектуальной системы обслуживания абонентов. Теперь виртуальные роботы-консультанты Жанна и Камила отвечают на вопросы абонентов Kcell и activ не только на официальных сайтах kcell.kz и activ.kz, но и в мессенджере Telegram.
Для того чтобы задать вопросы Жанне и Камиле, следует предпринять несколько шагов:
1) Найти виртуальных консультантов в разделе «Контакты» мессенджера Telegram по названию @ActivKcellBot
2) Нажать «Start»
3) Набрать в текстовом поле /kcell или /activ и нажать «Send»
4) Задавать интересующие вопросы
Виртуальные консультанты отвечают на вопросы об услугах, акциях, тарифах Kcell, activ. При обращении с запросом, связанным с качеством мобильной связи, или если абоненту необходимо найти информацию на сайте kcell.kz
, activ.kz
, консультанты координируют дальнейшие действия абонентов и предоставляют прямую ссылку на нужную страницу на сайте.
Консультанты не отвечают на вопросы, связанные с предоставлением конфиденциальной информации абонента, то есть на личные вопросы, например, «Какой у меня баланс?» или «Какой у меня тариф?», но предоставляют информацию о том, как можно получить такие данные.
Стоит отметить, что у виртуальных роботов-консультантов абоненты Kcell и activ, в основном, интересуются такими услугами, как мобильный интернет, способы оплаты мобильной связи, роуминг - они составляют порядка 60% вопросов. Клиенты activ больше интересуются тарифами, чем пользователи Kcell - 35% запросов против 15%. Но при этом абоненты Kcell задают больше вопросов о компании Kcell - 20%, чем пользователи activ, от которых виртуальные консультанты получают только 10% запросов о деятельности компании.
Для информации:
Telegram - это бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.
Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
На правах рекламы.