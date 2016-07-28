Инициатором праздника стал белорусский культурный центр «Грамада» и секретариат Ассамблеи народа Казахстана ЗКО. - Праздник Ивана Купалы мы впервые проводим в нашей области, - говорит руководитель белорусского ЭКО «Грамада» Михаил БЕЛЯЕВ. – Это такой же большой и красивый праздник, как Сорочинская ярмарка. К сожалению, мы не смогли провести этот праздник, как положено, 7 июля из-за ряда причин. Но праздник мы все равно решили устроить, и надеемся, что он станет хорошей традицией на долгие годы. В городе проживает около 1000 белорусов, по области около 3000 человек и нам тоже есть чем порадовать наших земляков. К нам на праздник со своими номерами приехали сельчане со всех регионов нашей области. Надеемся, что праздник удастся и придется по душе уральцам. На празднование собралось несколько сотен горожан, а также поздравить собравшихся пришли аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, губернатор Оренбургской области РФ Юрий БЕРГ, заместитель председателя национальной комиссии по делам семьи и демографической политике при президенте РК - Елена ТАРАСЕНКО, заместитель председателя областной ассамблеи народа Гайса КАПАКОВ, а также руководители и члены этнокультурных объединений области. Традиционно гостей встретили хлебом солью, песнями и веселыми пожеланиями. Далее праздник переместился на большую открытую сцену, где после торжественной части собравшихся ждала большая концертная программа. Горожане с удовольствием подпевали артистам, водили хороводы с русалкой, играли с ведьмой, а также узнали интересную историю возникновения праздника Ивана Купалы. По одной версии праздник «Иван Купала» считается славянским прототипом Иоанна Крестителя. По второй версии праздник существовал задолго до православия, поэтому сочетает в себе языческие и христианские традиции. - Праздник Иван Купала считается временем летнего солнцеворота, то есть поворота солнца к зиме. Ранее он отмечался славянами-язычниками 24 июня, а позже был перенесен на 7 июля и совмещен с Рождеством Иоанна Крестителя, - говорит одна из выступающих Ульяна. - Перед самим днем Купалы предшествовала русальная неделя, от которых по поверью зависело орошение земли дождем. В сам день праздника девушки водили хороводы, пели обрядовые песни, а как стемнеет, пускали венки на воду – это была дань воде. Также в эту ночь разводили костры, через которые должны были перепрыгнуть юноши и девушки, они попарно прыгали через огонь – это тоже считалось своеобразное поклонение огню. Также на таких купальских кострах проводилось немало обрядов, например, матери сжигали детские рубашки, считалось, что вместе с этим бельем сгорят и болезни. Купальская ночь считалась одной из самых «сильных» ночей, так как именно в это время основными силами являются огонь, вода и травы. Считается, что травы, собранные в Иванов день, приобретают целебную силу. Поверий много, всего и не пересказать. Главное - это то, что благодаря таким гуляньям мы – казахстанцы - лучше понимаем друг друга и живем в мире и согласии. Многие горожане с удовольствием окунулись в мир праздника и надевали сплетенные тут же у сцены уральскими мастерицами венки из душистой травы и полевых цветов. Как отмечают устроители праздника, у них довольно обширная программа на вечер, одной из которых будет пускание венков по реке.