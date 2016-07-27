Цена на газ на АГЗС "Алау" осталась прежней - 39 тенге, однако самого топлива в свободной продаже нет. Его отпускают только по талонам. Такая же ситуация и на автозаправке "Беркут", топливо там отпускается только лишь по талонам. Тем не менее на АГЗ по ул. Шолохова, что находится в нескольких десятках метров от "Беркута", газ продается по 70 тенге за литр. Возли АГЗС на перекрестке улиц Шолохова и Курмангалиева выстроилась очередь из десятков машин. Водители говорят, что газ здесь более-менее недорогой - 45 тенге за литр. - Проблема с газом есть, - говорит один из водителей, стоящих в очереди. - Здесь мы стоим, потому что газ можно купить относительно недорого - по 45 тенге. Вон, на других заправках он стоит 75 тенге. Нужно, чтобы кто-то разобрался, почему там, где дорого, газ есть, а в других местах нет. Водители маршруток вынуждены сойти с линии и стоять в очереди, чтобы заправиться. Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурат БАЙМЕНОВ сообщил, что АГЗС "Алау" и "Тауекел" получают ежедневно по 1 машине газа, то есть по 17 тонн. - Этого хватает, только лишь, чтобы заправлять машины по талонам, - пояснил Мурат БАЙМЕНОВ. - Это связано прежде всего с тем, что в области большое количество машин перешли на газ. Сейчас их порядка 6 тысяч. И если спросить у ТОО "Алау", то они вам скажут, что у них очередь из желающих переоборудовать машину на газ до января. Это связано скорее всего с тем, что бензин дороже. Что касается заправок, где газ стоит дороже, то, как я уже говорил, они не регулируются антимонопольным законодательством. Они закупают газ у компании "БККС". Мурат БАЙМЕНОВ также сообщил, что в скором времени ситуация с газом в области должна решиться, так как на днях должны пройти переговоры с руководством ТОО "Жаик Мунай" об увеличении поставок газа в область.