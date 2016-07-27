В ДК "Молодежи" с самого утра было не протолкнуться. Юные дарования с регистрационным номером на груди ожидали своей очереди, и, нужно отметить, заметно волновались. - Я немного волнуюсь, но я уже принимала участие в похожем конкурсе, поэтому мне не так страшно как другим, сегодня я исполню забавную и танцевальную песню молодой белорусской группы IOWA под названием «Эта песня простая», - говорит участница конкурса Милана ДАНИЯРОВА «Бала дауысы» - это первый национальный песенный конкурс. Члены жюри отмечают, что каждый город богат юными талантами, поэтому свой выбор им сделать очень тяжело. Иногда даже приходится создавать дуэты, трио и даже квартеты, чтобы как можно больше детей смогли пройти отбор. Оценивать вокальное мастерство юных дарований приехали звезды казахстанской эстрады, продюсеры и режиссеры. - Судить детей на самом деле нелегко, они все эмоциональные, не хочется ломать их надежды, расстраивать. Но мы будем справедливыми и выберем самых лучших, чтобы они смогли представить свой регион на конкурсе «Бала дауысы», - рассказал один из членов жюри Галымбек ИСМБЕРГЕНОВ С каждого региона будет отобран лишь один исполнитель, который и попадет в полуфинал. Осенью детей на две недели отправят в школу музыки в городе Алматы. Там ребята пройдут обучение сольфеджио, вокальному и актерскому мастерству. Также получат мастер-классы от знаменитых артистов и разучат новые песни, которые будут написаны специально для них, исполнят они их во время финала, пройдет он в конце октября текущего года.