Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сегодня в связи с реализации проекта «Капитальный ремонт дороги в мкр. Кунаева между пр. Абулхаир хана и Желаевской трассой с устройством съезда к СОШ №28 в г.Уральске ЗКО» будет перекрыт участок дороги от пр. Абулхаир хана до ТД «Жеңіс». Работы по капитальному ремонту дороги запланированы на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе акима города. Протяженность дороги составляет 759 метров.