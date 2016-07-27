Град побил шифер и насаждения в огороде у сельчан, а ливень затопил хозпостройки. По словам жителей Шынгырлау, в этот день ничего не предвещало ненастья – погода была солнечной. - Никакого штормового предупреждения не было, - вспоминает жительница Чингирлау Райхан. - Если бы знали, что пойдет ливень, как-то хоть подготовились – в огороде грядки накрыли бы пленкой, домашнюю птицу в сарай загнали. У женщины погибли цыплята, оказавшиеся в это время во дворе, и практически ничего не осталось в огороде. Дождь хлынул в обеденное время. Предшествовал ему град. Особенно пострадали от стихии дома по улице им. Клышева. В воде оказалась улица Абая. - Раньше никогда такого не было. Но с тех пор, как провели водопровод в селе, весной начались подтопления дворов, да и после дождя картина не лучше. А все потому, что когда вели воду в дома, все перекопали, и арыки, предусмотренные для стоков, оказались забитыми. Вот вода и не уходит, - говорят сельчане. - Говорят, что акимат компенсирует ущерб сельчанам. Сейчас уточняется, у кого и что конкретно пострадало, - говорит Райхан. Заместитель акима Чингирлауского района Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ подтвердил, что в селе в тот день действительно был сильный ливень и ветер. - Почти за час выпало 76 мм осадков, что выше месячной нормы, - сообщил заместитель акима. - Жители поселка понесли урон. У 2-этажного дома сорвало крышу, до 9 вечера в тот день не было электричества, ЧСникам поступило 15 вызовов, подтоплено 4 дома. Мы составили комиссию и обошли всех жителей, пострадавших от этой стихии. Сельчане также были на приеме в акимате. Мы оценим ущерб и возместим его пострадавшим. Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ опроверг версию подтопления из-за забитых арыков. Он пояснил, что ливень был настолько сильным, что вода просто не успевала уходить, отметив, что они планируют улучшить арычную систему на этой улице. Видео предоставлено жителями Шынгырлау 2D51XhcaG40