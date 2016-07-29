opros_mg-29-07 На сегодняшний день большой ажиотаж вызывает дефицит сжиженного газа на автозаправках Уральска. Чиновники утверждают, что порядка 6 тысяч водителей переоборудовали свои авто для заправки газом. В связи с этим возникла нехватка топлива. При этом АГЗС, которые не регулируются антимонопольным законодательством, подняли стоимость за 1 литр газа до 75 тенге. А на заправках, где топливо стоит 39 тенге, его отпускают только по талонам. А сказался ли на вас дефицит газа?